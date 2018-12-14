Центральный банк России аккредитовал рублевую депозитную ставку овернайт российского межбанковского рынка RUONIA. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Банк России признал удовлетворительным качество формирования рублевой депозитной ставки овернайт российского межбанковского рынка RUONIA Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», — говорится в сообщении.

Взвешенная ставка однодневных межбанковских рублевых кредитов RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного рублевого заимствования на условиях овернайт стандартным заемщиком из числа российских банков с минимальным кредитным риском.

Расчет ставки осуществляется Банком России по методике, разработанной СРО «Национальная финансовая ассоциация», на основе предоставляемой информации о депозитных сделках банков-участников между собой.