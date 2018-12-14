Курс евро на Московской бирже в ходе торгов в пятницу опустился ниже 75 рублей впервые с 23 ноября.

По состоянию на 13:04 мск котировки единой европейской валюты снизились на 24,75 копейки до 74,9825 рубля. К этому времени курс доллара вырос на 16,25 копейки до 66,3975 рубля.

Активность на валютном рынке утром была низкой в ожидании решения ЦБ РФ по ставке, отмечает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. «Вероятный дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,8—67,1 рубля, для евро — 74,7—76,2 рубля», — говорит он.