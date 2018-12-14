Совокупные чистые оттоки из российских активов на неделе, завершившейся в среду, 12 декабря, составили 290 млн долларов, свидетельствуют данные EPFR Global. Неделей раньше инвесторы забрали из акций и облигаций 50 млн долларов.



«Неделя оказалась одной из худших в году для потоков фондов как акций, так и облигаций. Риски продолжения спада на рынке возросли», — комментирует стратег БКС Вячеслав Смольянинов.

Больше всего потеряли фонды акций: отток средств из них составил 190 млн долларов. В БКС указывают, что колоссальный совокупный отток в значительной степени обусловлен динамикой крупнейшего активного фонда, специализирующегося на России, который показал отток 136 млн долларов за неделю.

По словам Смольянинова, другие страновые фонды также теряли деньги — иностранных инвесторов очевидно не слишком впечатлила сделка ОПЕК+. С начала месяца индекс Мосбиржи показал небольшое снижение, опустившись с 2392,5 до 2360,5 пунктов, однако за последнюю неделю снижение котировок акций усилилось. В частности акции «Газпрома» на фоне заявления американского конгресса и европарламента, призвавших блокировать строительство «Nord Stream-2», потеряли больше 7%.