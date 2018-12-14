Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 14 декабря, принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России», — отмечается в пресс-релизе.

В ЦБ подчеркивают, что с учетом принятого решения годовая инфляция по итогам 2019 года ожидается в интервале 5—5,5% с возвращением к 4% в 2020-м.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — указывает регулятор.

Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов . Они ожидали, что регулятор может повысить ставку заранее в ожидании максимального уровня годовой инфляции в первой половине 2019-го.

Это восьмое (последнее) заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. 9 февраля регулятор принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 п. п., до 7,5%, 23 марта — еще на 0,25 п. п., до 7,25% . По итогам заседаний совета директоров 27 апреля , 15 июня и 27 июля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. На заседании 14 сентября Центробанк повысил ставку до 7,5% впервые с декабря 2014 года, а 26 октября сохранил ее на этом уровне.

Первое в 2019 году заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 8 февраля.