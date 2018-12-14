Планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале 2019 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



«Взгляд Банка России на среднесрочные перспективы роста российской экономики также существенно не изменился. Благодаря действию бюджетного правила снижение среднегодовой цены на нефть в базовом сценарии с 63 до 55 долларов США за баррель в 2019 году отразится на основных макроэкономических параметрах незначительно. В 2019 году планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале года. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера», — отмечается в релизе.



Напомним, в августе президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.