Банк России оценил последствия налогового маневра в нефтяной отрасли на уровень инфляции и цены на бензин. Так, при слишком высокой стоимости барреля нефти Urals есть риск разгона инфляции. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

«Вследствие увеличения внутренней цены нефти возрастет себестоимость производства нефтепродуктов, что будет оказывать повышательное давление на их цены. Кроме того, налоговый маневр предполагает снижение экспортных пошлин на нефтепродукты, что, как и на рынке нефти, будет способствовать росту их цен. С целью уменьшения влияния снижения экспортной пошлины и роста НДПИ на внутренние цены нефтепродуктов правительство планирует ввести возвратный акциз, который предполагает компенсацию производителю части стоимости нефти, направляемой на переработку. Это должно отчасти покрыть затраты на поставку нефтепродуктов на внутренний рынок и способствовать меньшему давлению на их цены», — объясняет регулятор.

Так, согласно данным документа, в случае, если среднегодовая цена барреля нефти будет составлять 90 долларов, то автомобильный бензин подорожает на 10,9%, а инфляция может увеличиться на 0,8 п.п. При стоимости барреля в 60 долларов, что близко к прогнозным 55 долларам за баррель, стоимость бензина будет расти на 0,1%, а на инфляцию это влияние не окажет. При достижении прогнозируемого показателя стоимости барреля нефти в 55 долларов и ниже — инфляция будет снижаться, как и будут снижаться цены на бензин: при 55 долларах за баррель нефти — на 0,7%, при 50 долларах за баррель — уже на 3,5%.

«В базовом сценарии Банка России вклад налогового маневра в инфляцию составит -0,1 п.п. в 2019 году; 0,0 п.п. в 2020 году и 0,2 п.п. в 2021 году. В сценарии с высокими ценами на нефть вклад в инфляцию становится заметно выше в 2019 году и находится на сопоставимом уровне с базовыми оценками в дальнейшем: 0,3 п.п.; 0,1 п.п. и 0,2 п.п. в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно», — отмечает регулятор в документе.