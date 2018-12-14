Центробанк с марта 2019 года будет публиковать доклады о денежно-кредитной политике спустя неделю после соответствующих опорных заседаний. Об этом заявила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы планируем включать таблицу с обновленным прогнозом по итогам опорных заседаний. А во-вторых, мы будем публиковать доклад о денежно-кредитной политике через неделю после решения о ставке», — сообщила глава регулятора.

Опорные заседания Банка России проходят четыре раза в год.

В 2019 году Центробанк планирует проводить заседания совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики 8 февраля, 22 марта, 26 апреля, 14 июня, 26 июля, 6 сентября, 25 октября, 13 декабря. Заседания 22 марта, 14 июня, 6 сентября и 13 декабря будут сопровождаться публикацией доклада о денежно-кредитной политике и проведением пресс-конференции председателя ЦБ.

