Внесенный в Госдуму в пятницу законопроект о защите российского Интернета не предусматривает создания автономной национальной системы, а лишь дублирует у себя инфраструктуру, чтобы не остаться без Интернета в случае чрезвычайных обстоятельств, заявила РИА Новости один из авторов законопроекта сенатор Людмила Бокова.

«Создается национальная система доменных имен, чтобы наши сайты были доступны внутри страны, а наши граждане могли пользоваться сервисами — почтой, интернет-банкингом и другими — без сбоев. Мы не делаем «свой» Интернет, «свой» Интернет — это оксиморон, не может быть международной Сети в одной стране. Мы создаем замещающую инфраструктуру. Дублируем у себя, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к Интернету», — сказала она.

Сенатор подчеркнула, что законопроект предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.

«Мы хотим сделать сеть связи — голосовая связь, телеграфная, телевещание — более надежной. Сегодня каждый оператор связи знает только о своей инфраструктуре — и ничего о сети соседей. При Роскомнадзоре предусматривается создание Центра мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи», — добавила она.

Задачей центра, уточнила сенатор, будет координация усилий множества операторов связи при любых экстраординарных ситуациях: чрезвычайной ситуации в регионе, выходе сетевого оборудования из строя и так далее.