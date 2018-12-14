Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Коммерческого Банка Развития на общую сумму 343,388 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте АСВ.

Лицензия у КБР была отозвана ровно три года назад — 14 декабря 2015-го. В феврале 2016-го банк был признан банкротом, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Ответчиками по иску, поданному в четверг, 13 декабря, АСВ указывает Бабенышева А. В., Яхина Р. Ф. и Крылова С. М. Напомним, что, в частности, Сергей Крылов был исполняющим обязанности председателя правления банка. Андрей Бабенышев входил в число совладельцев КБР.

«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 1 января 2014 года по дату отзыва лицензии (14 декабря 2015 года) руководителями банка организована ненадлежащая система управления в нем, что привело к замещению ликвидных активов на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам), а также неустановленных физических лиц. Документы по данным сделкам не переданы его бывшим руководством временной администрации по управлению банком. Кроме того, в течение вышеуказанного периода, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководителями банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства», — отмечается в сообщении АСВ.



В результате действий контролирующих лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме, заключают в АСВ. Эти обстоятельства по закону являются основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

