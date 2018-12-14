Агентство по страхованию вкладов не позднее 28 декабря начнет расчеты с вкладчиками столичного Рунэтбанка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений от вкладчиков.

В связи с незначительным объемом выплат прием заявлений на компенсации и иных необходимых документов, а также сами выплаты будет осуществлять непосредственно АСВ без привлечения банка-агента.

Лицензия Рунэтбанка на осуществление банковских операций аннулирована с 14 декабря, что является страховым случаем.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте страховое возмещение будет рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 14 декабря 2018 года.