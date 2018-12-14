Сегодня перед открытием российского валютного рынка сложился негативный внешний фон, сообщает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, рубль ослабнет в начале дня, в результате чего доллар уже в первые минуты торгов может подняться в район 66,3 рубля.

«После окончания заседания регулятора, динамика цен на нефть и спрос на риск вновь станут основными направляющими факторами для российской валюты, при этом реакция рынка на внешние раздражители будет более активной, что приведет к росту волатильности. В результате, в случае возобновления роста цен на нефть, к концу сессии российская валюта может полностью отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию, а доллар отступит в район 66 рублей», - прогнозирует эксперт.

«Пара доллар/рубль очень долго находится в боковом тренде. Рискну предположить, что на американской сессии курс доллара снизится до отметки 65,68 рубля. Делаю ставку на то, что ЦБ РФ не ослабит рубль, а цена на нефть марки Brent к закрытию дня восстановится до отметки 64,36 доллара за баррель. Юридические лица продолжают наращивать короткие позиции по доллару. Для пары евро/рубль ближайшая цель находится на уровне 74,65 рубля», - комментирует аналитик Альпари Владислав Антонов.

По мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, рубль в начале дня ослабнет к доллару копеек на 20-30 и будет ждать решения ЦБ по ставке и возобновлению покупок валюты на открытом рынке для Минфина в рамках бюджетного правила.

«Даже если регулятор и повысит ставку, вероятность чего рынок оценивает примерно в 50%, для рубля это не станет драйвером движения. Более важны комментарии Банка России о последующих своих действиях, в том числе по ставке», - поясняет Антонов.