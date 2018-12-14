В период с 10 по 25 декабря для всех компаний и индивидуальных предпринимателей, приобретающих «Альфа-кассу», Банк предложил скидку в 1000 рублей на любой вид кассы и бесплатную дистанционную регистрацию кассовой техники в Федеральной Налоговой службе.

Стоимость услуги по дистанционной регистрации онлайн-кассы составляет 2500 рублей.

Таким образом, общая экономия предпринимателей, которые воспользуются новогодней акцией, составит 3500 рублей за одну единицу.

При покупке нескольких касс скидка и бесплатная регистрация распространяется на каждый комплект.

В настоящее время продуктовая линейка «Альфа-кассы» представлена четырьмя типами контрольно-кассовой техники. Цена на одну из популярных моделей – компактную кассу с многострочным дисплеем «Альфа-касса эконом» с учетом акционного предложения - 14 тысяч рублей.



«Альфа-касса» - партнерский проект Альфа-Банка, предлагающий решения для расчетов компаний малого и среднего бизнеса с розничными покупателями (POS-комплекты «Альфа-Касса», терминал мобильного эквайринга Pay-Me, а также сервисы по настройке, установке и обслуживанию оборудования).

Согласно 54-ФЗ, с 1 июля 2018 года онлайн-кассы обязаны использовать все ИП, имеющие наемных работников и занятые в сфере розничной торговли, общественного питания и сфере услуг. В 2019 году завершается третий этап реализации закона, согласно которому до 1 июля следующего года онлайн-кассы должны установить все организации и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность без наемных работников, включая тех, кто занимается вендингом и работает в сфере услуг.