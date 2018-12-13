Японская финансовая корпорация Monex планирует предоставлять услуги по торговле криптовалютами в США с первого квартала 2019 года, воспользовавшись брендом Coincheck, который был куплен в апреле вскоре после крупного взлома торговой площадки.

Как пояснил президент подразделения Monex Trade Station Джон Бартлман, изначально на платформе будут представлены биткоин, bitcoin cash, litecoin, ethereum и, «может быть», XRP.

Также компания обратилась за лицензиями на предоставление услуг по осуществлению денежных переводов во всех штатах США и рассчитывает получить их в течение 9-12 месяцев, сообщает Ttrcoin .