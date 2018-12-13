В Германии вторая крупнейшая фондовая биржа Boerse Stuttgart Group намерена запустить платформу для торговли криптовалютами в первой половине 2019 года. При этом инфраструктуру для торговли цифровыми активамипоможет создать финтех-компания SolarisBank, которая имеет лицензию на предоставление банковских услуг в Германии и станет банковским партнером биржи по этому предприятию.

Как сообщает Ttrcoin , на первом этапе на платформе будет реализована поддержка биткоина и еthereum, а в дальнейшем – различных токенов, которые будут выпускаться через собственный ICO-сервис биржи.

Доступ к торговой площадке будет предоставляться как розничным, так и институциональным клиентам.

Также Boerse Stuttgart Group ожидает одобрение регулятора на запуск многосторонней торговой площадки (MTF), которая позволит сопоставлять заявки покупателей и продавцов на обмен криптовалют с помощью электронных систем.