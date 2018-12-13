Банк ВТБ завершил внедрение системы управления знаниями «Бизнес-Википедия» для розничных отделений и контакт-центров банка. Внедрение было проведено компанией DIS Group, которая представляет компанию KMS Lighthouse в России. Проект стал крупнейшим в мире внедрением системы управления знаниями KMS Lighthouse.

По словам руководителя департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольги Цегельной, система может полностью окупить себя уже через 14 месяцев, говорится в сообщении ВТБ.

Также «Бизнес-Википедия» была интегрирована с внешними системами для дополнительного функционала.

Планируется, что следующим этапом проекта станет расширение использования KMS Lighthouse на другие департаменты банка. В перспективе «Бизнес-Википедия» должна стать целевой информационной системой для всех подразделений ВТБ, отвечающих за работу с клиентами. Еще одно потенциальное направление использования системы – предоставление информации в онлайн-каналы.