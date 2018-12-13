Банк ВТБ и компания INPAS при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» расширяют возможности по приему системы Alipay в России, основная функция которой – предоставление возможности туристам из КНР оплачивать покупки через мобильное приложение.

INPAS модификацировала собственное платежное решения UNIPOS для терминалов производителей PAX и Verifonе для проведения оплаты с помощью QR-кода через хост процессинговой системы «Мультикарта».

По словам вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, новое решение компании INPAS потенциально позволит распространить сеть приема на совместимые устройства.

Как прокомментировал генеральный директор INPAS Илья Коробов, Alipay – это глобальная инновационная экосистема, которая постоянно развивается и очень скоро будет влиять на эквайринг и на торговлю во всем мире. Хотя процесс очевидно непростой, мы видим его перспективы и для китайской стороны, и для России, добавил он.