На сегодняшний день сервис функционирует в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.
Банк ВТБ и компания INPAS при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» расширяют возможности по приему системы Alipay в России, основная функция которой – предоставление возможности туристам из КНР оплачивать покупки через мобильное приложение.
INPAS модификацировала собственное платежное решения UNIPOS для терминалов производителей PAX и Verifonе для проведения оплаты с помощью QR-кода через хост процессинговой системы «Мультикарта».
По словам вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, новое решение компании INPAS потенциально позволит распространить сеть приема на совместимые устройства.
Как прокомментировал генеральный директор INPAS Илья Коробов, Alipay – это глобальная инновационная экосистема, которая постоянно развивается и очень скоро будет влиять на эквайринг и на торговлю во всем мире. Хотя процесс очевидно непростой, мы видим его перспективы и для китайской стороны, и для России, добавил он.
Нет комментариев