В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении создателей финансовой пирамиды. Как следует из сообщения МВД, руководители кредитного потребительского кооператива подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»).

Деятельность предприятия строилась по принципу финансовой пирамиды: денежные средства граждан привлекались путем заключения договоров займа по ставке от 15% до 24% годовых. Впоследствии эти деньги направлялись на выплаты по процентам и возврат денежных средств, привлеченных ранее от других пайщиков.

Отделения кооператива действовали на территории Приморского края. Больше всего заявлений от обманутых граждан поступило из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки и Партизанска.

Установлено, что в результате противоправной деятельности пострадали свыше 200 граждан. По имеющейся информации, сумма причиненного им ущерба превысила 30 млн рублей.



В настоящее время предварительное расследование уголовного дела продолжается.