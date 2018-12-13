Семь предприятий Дальнего Востока вступили в партнерскую программу Сбербанка «Бизнес без купюр», которая предусматривает запуск кредитных карт для представителей малого и микробизнеса с индивидуальными условиями по возврату кредитных средств в период использования карты для расчетов за товары и услуги компаний-партнеров банка.

Первыми партнерами программы на территории Дальнего Востока стали: компания «Надежда Фарм», компания «Хабмастер.рф», компания «Интертул», говорится в сообщении Сбербанка. В Хабаровске к программе подключились компании «Городская аптека» и «Аптечный склад» и служба доставки японской кухни «Два самурая». На Сахалине партнером стала компания «Зодчий».

По словам директора управления трансакционного бизнеса Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Сергея Москаленко, участие в программе позволяет привлечь новых клиентов, увеличить количество покупок и среднего чека. Для партнеров предоставляются гибкие условия сотрудничества.