Блокчейн-стартап Bitwala и лицензированная берлинская финтех-компания solarisBank официально начали предлагать резидентам Германии услуги криптовалютного банкинга. По словам представителей компаний, они предоставят безопасный и удобный сервис, работающий на уровне, которым отличаются традиционные немецкие банки.

Управлять средствами в биткоинах и евро можно будет с помощью одного счета и платежной карты, которые можно заказать бесплатно. Комиссия в 1% будет начисляться за торговые операции с биткоинами, а минимальная сумма трансакции составит 10 евро, сообщает Anycoin .

По словам финансового директора Bitwala Кристофа Иваниза, те же счета можно будет использовать как для торговли ВТС, так и для получения зарплаты, оплаты аренды и т. п. Депозиты в размере до 100 тыс. евро будут защищены в рамках немецкой системы гарантирования вкладов (DGS).