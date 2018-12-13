Обновленный мобильный браузер Opera для операционной системы Android имеет встроенный кошелек для криптовалюты еthereum и токенов стандарта ERC-20. Также программа поддерживает децентрализованные приложения.

По словам менеджера Opera Crypto Чарльза Хамеля, использование криптовалют требовало специальных приложений или расширений, а новый браузер устраняет эти препятствия, сообщает РБК .

Хамель подчеркнул, что при разработке браузера учитывались рекомендации пользователей, а также был обновлен интерфейс приложения.

Компания пытается ускорить переход цифровых денег от спекуляций и инвестиций к использованию в повседневной жизни.