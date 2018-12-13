В компании подчеркнули, что встроенный кошелек намного безопаснее, чем расширения.
Обновленный мобильный браузер Opera для операционной системы Android имеет встроенный кошелек для криптовалюты еthereum и токенов стандарта ERC-20. Также программа поддерживает децентрализованные приложения.
По словам менеджера Opera Crypto Чарльза Хамеля, использование криптовалют требовало специальных приложений или расширений, а новый браузер устраняет эти препятствия, сообщает РБК.
Хамель подчеркнул, что при разработке браузера учитывались рекомендации пользователей, а также был обновлен интерфейс приложения.
Компания пытается ускорить переход цифровых денег от спекуляций и инвестиций к использованию в повседневной жизни.
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