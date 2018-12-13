В 2018 году антифрод-система Сбербанка пресекла хищение 38 млрд рублей со счетов клиентов. Об этом сообщалось в презентации, подготовленной к прямой линии Германа Грефа с сотрудниками кредитной организации.

Позднее президент Сбербанка сообщил в разговоре с журналистами, что количество попыток хищений возросло.

«В этом году, очевидно, значительно больше. Вообще все финансовые преступления все больше перемещаются в диджитал. Мошенников становится больше, они становятся все более и более изощренными. Поэтому мы очень много инвестируем средств с тем, чтобы быть на шаг впереди», — пояснил Греф.

Ранее Сбербанк сообщал, что самым распространенным видом кибермошенничества в 2018 году оказалась социальная инженерия. Более 80% зафиксированных инцидентов пришлось на этот метод получения несанкционированного доступа к информации, основанный на использовании слабостей человека. При этом 86% из всех случаев социальной инженерии — «самоперевод» денежных средств под влиянием мошенников. А в конце ноября госбанк сообщил о «беспрецедентной» DDoS-атаке на свои системы.