Немецкая полиция вынуждена была временно закрыть в четверг участок автомагистрали А-98 Баден-Вюртемберг после «дождя» из денежных купюр. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC со ссылкой на местные власти.

Полицейские перекрыли движение после сообщения одного из автомобилистов о ситуации на трассе, по которой разлетались денежные знаки. По словам представителя властей, на трассе было собрано около 900 евро, а также найден пустой бумажник.

Сотрудник пресс-службы полицейского участка города Фрайбург Йорг Кифер предположил, что владелец кошелька мог положить его на крышу, и забыв об этом, отправиться в путь. Однако у блюстителей порядка, по его словам, нет никаких сведений о том, кто это мог быть. «В бумажнике не оказалось каких-либо свидетельств, позволяющих полиции идентифицировать его владельца», — добавил Кифер.

Он призвал потерявшего деньги дать знать о себе. «При этом ему надо назвать точную сумму потери, чтобы мы могли определить, является ли он истинным владельцем", — сказал Кифер.