Экосистема Тинькофф Банка для предпринимателей «Тинькофф Бизнес» обновляет условия овердрафта для малого и среднего бизнеса (МСБ). Предприниматели теперь могут оформить овердрафт на сумму до 400 тысяч рублей и пользоваться им до 45 дней.

Также «Тинькофф Бизнес» запускает акцию «Бесплатный овердрафт на налоги». До 31 июля 2019 г. при подключении овердрафта и оплаты за его счет налогов в личном кабинете на Tinkoff.ru комиссия за использование средств банка в этом объеме не будет взиматься в течение 7 дней, говорится в сообщении Тинькофф Банка.