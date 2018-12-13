Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу акционеров банка «Югра» на решение Арбитражного суда Москвы о признании кредитной организации банкротом, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Решение Арбитражного суда города Москвы от 2 октября 2018 года по настоящему делу оставить без изменения, апелляционные жалобы ПАО Банк «Югра» и ООО «Восток» (оставить) без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия», — сказал судья.

Ранее, 24 сентября, Верховный суд отказал банку «Югра» в пересмотре дела о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

В начале июля 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в банк «Югра». Лицензия у «Югры» была отозвана 28 июля того же года. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.