Арбитражный суд Москвы отказал госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в ходатайстве об аресте имущества четырех контролировавших банк «Город» лиц на общую сумму 10,5 млрд рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Сложившаяся судебная практика свидетельствует о том, что необоснованно уклоняющийся от погашения задолженности должник, не дожидаясь результатов судебного разбирательства и/или вступления решения в законную силу, стремится избавиться (скрыть) от любого имущества, принадлежащего ему на праве собственности, отметило АСВ.

Указанное имущество отчуждается в пользу третьих лиц, направляется за пределы Российской Федерации, заметил управляющий в ходатайстве об аресте имущества.

Однако суд посчитал, что конкурсным управляющим не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что ответчики предпринимают действия по отчуждению какого-либо имущества. Кроме того, управляющий не указал перечень движимого и недвижимого имущества, на которое должен быть наложен арест и где оно находится, а также доказательства его принадлежности ответчикам.

Доводы конкурсного управляющего носят предположительный и вероятностный характер, говорится в определении.