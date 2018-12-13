Россия и Венесуэла пока не ведут переговоров о расчетах между странами в криптовалюте Венесуэлы, а только изучают криптоактивы, которые внедряет Каракас. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

«Я не слышал, чтобы они велись [переговоры о расчетах в криптовалюте]. Я не присутствовал при этом, когда у нас был визит в Каракас. Представители нашей налоговой службы, ЦБ оставались и знакомились с криптовалютой, которую они сейчас внедряют. Но не больше того. Насчет расчетов — такого пока нет», — пояснил Сторчак, отвечая на соответствующий вопрос.

Также замминистра отметил, что вопрос о постоянном специальном представителе Минфина РФ по экономическим вопросам в Каракасе пока прорабатывается российским ведомством. «Вопрос — в работе. Минфин Венесуэлы пока не отвечает на некоторые предложения, которые мы сделали», — сказал он.

Как сообщалось ранее, Венесуэла просит о постоянных экономических консультациях со стороны РФ вплоть до отправки постоянного консультанта в страну. Сторчак подчеркивал, что Венесуэла намерена двигаться в направлении расширения льгот, связанных с участием иностранных инвесторов на территории страны. На данный момент суверенный долг страны, который является предметом урегулирования в рамках Парижского клуба кредиторов, немногим превышает 10 млрд долларов.

Ранее Венесуэла пригласила Минфин РФ и ряд других российских финансовых ведомств для участия в заседании экспертной группы по оказанию содействия в разработке мер управления экономикой в кризисной ситуации. От Минфина России в Каракас летал Сторчак.

На протяжении последних нескольких лет Венесуэла испытывает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией местной валюты, дефицитом продовольствия и лекарств и гиперинфляцией.