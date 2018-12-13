Минфин России не видит ничего страшного в невыполнении уточненной программы внутренних заимствований на 2018 год, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Если не будет выполнено, ничего страшного в этом нет. Меньше процентов платить», — сказал Сторчак, отвечая на вопрос, сколько может недозанять Минфин относительно нового плана внутренних заимствований.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Минфин не выполнит программу размещения облигаций федерального займа на внутреннем рынке в текущем году даже с учетом снижения планируемых объемов.

Программа внутренних заимствований на 2018 год была сокращена на 480 млрд рублей, а план по чистому привлечению снижен на 380 млрд рублей.