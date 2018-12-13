Крупный проект из США по разработке стейблкоина Basis вернет инвесторам около 133 млн долларов, которые были собраны в апреле, и прекратит свою деятельность.

Как сообщает РБК , ссылась на The Block, стартапом Basis заинтересовались финансовые регуляторы в тот момент, когда фирма готовилась выпустить готовый продукт на рынок. На данный момент нет точной информации, какие конкретно ведомства и по какой причине закрыли проект.

По словам главы Reserve Невина Фримана, который также занимается разработкой стейблкоина, протокол Basis использовал вторичный токен, который был распределен между инвесторами и обеспечивал стабильность стоимости главной монеты. В контексте американского законодательства он мог быть признан ценной бумагой.

Также Фриман добавил, что если вторичные токены не являются источником финансирования основных монет, то они не должны попадать под законодательство о распространении ценных бумаг.