Работники Сбербанка задали вопрос о конвертации бонусов «Спасибо» в рубли во время прямой линии с президентом кредитной организации Германом Грефом. Топ-менеджер, однако, заявил, что в ближайшее время программа лояльности пересматриваться не будет.

«Мы пока не планируем переходить просто на кешбэк. Почему? Потому что мы видим, что для банка нашего размера это проблема, с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, которые позволяют девальвировать одни вещи, а делать другие вещи», — пояснил Греф.

По его словам, программа лояльности уже приносит убыток — в этом году он составит 25 млрд рублей.

«Программа «Спасибо» для нас имеет сегодня большой убыток, она убыточна. В этом году по программе «Спасибо» мы заплатим больше 25 миллиардов рублей, и это большие средства. Мы будем это совершенствовать, но пока кешбэк в деньгах с вот этими всевозможными механизмами по сокращению издержек — мы не считаем, что это правильный путь для банка нашего имиджа и нашего размера», — заявил президент госбанка.