Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) завершил прием заявок на передачу активов и обязательств украинского ВТБ. Претендентов трое: два банка принадлежат местным олигархам Ринату Ахметову и Сергею Тигипко, еще один — это украинский Альфа-Банк, пишет «Коммерсант».

Несколько квалифицированных лиц из перечня Национального банка Украины (НБУ) проявили свою заинтересованность в выводе с рынка «ВТБ Украина», говорится в сообщении ФГВ. «ВТБ Украина» был признан неплатежеспособным в конце ноября. По результатам конкурса победителю могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или продан весь банк.

В перечне НБУ значатся Универсал-Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, Таскомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио-Банк, КИБ. Ни один из них не ответил на запрос издания. Собеседники, близкие к НБУ, уточняют, что реальные заявки подали ПУМБ, Альфа-Банк, Таскомбанк. Эту информацию подтвердили несколько источников, близких к банкам. ПУМБ принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, Таскомбанк — бизнесмену Сергею Тигипко. Украинский Альфа-Банк входит в «Альфа-Групп», которая зарегистрирована за рубежом, но имеет одноименный российский банк.

По информации издания, никто из инвесторов не рассматривает вариант покупки всего банка. О результатах конкурса будет объявлено в ближайшее время. При этом в ФГВ решили не проводить конкурс по выбору банков-агентов для выплат страхового возмещения вкладчикам ВТБ из-за юридических рисков. Последние связаны с наложением ареста на имущество и акции банка в рамках исполнения решения арбитража Гааги.

По словам юриста по банковскому законодательству Украины Александра Ярецкого, при передаче активов и обязательств обычно выигрывает тот игрок, который хочет меньше всего дополнительных средств.

На текущий момент из трех указанных претендентов на получение активов и обязательств ВТБ шансы имеет Ринат Ахметов и его ПУМБ, считают источники газеты. «Он самый богатый человек Украины, и при этом, в отличие от Сергея Тигипко, не имеет проблем с нынешней властью, — говорит один из источников издания на украинском рынке. — Альфа-Банку в свое время, после покупки Укрсоцбанка, рекомендовали «сбавить пыл» и прекратить приобретение активов».