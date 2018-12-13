Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) привлекла к ответственности двух бывших руководителей криптовалютного проекта AriseBank, обвиненных в мошенничестве ранее в этом году.

Таким образом, экс-CEO AriseBank Джаред Райс-старший и бывший операционный директор компании Стэнли Форд выплатят 2,3 млн долларов в счет возврата незаконно присвоенных средств и по 187 767 долларов каждый в качестве штрафа, сообщает Ttrcoin .

При этом они не признали, как и не отвергли своей вины, и оба согласились на пожизненное отстранение от руководящих должностей в публичных компаниях и отказ от распространения ценных бумаг. Также обвиняемые обязались не нарушать законы в сфере борьбы с мошенничеством и регистрационные процедуры.

Райс был арестован по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами. Согласно обвинению, он лгал инвесторам о перспективах AriseBank, заявляя, что его «децентрализованная банковская платформа» сможет предоставлять счета, обеспеченные Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC), а также платежные карты Visa и других операторов.