Сотрудники Сбербанка выдвинули идею создания продукта в рамках экосистемы организации, который бы решил проблему одиночества россиян. Свое предложение они озвучили во время прямой линии с президентом госбанка Германом Грефом. Тот в целом поддержал идею.

«Пока не думали, но спасибо за ваше предложение. Если вы готовы, то можете выступить с соответствующим предложением. У нас есть наш внутренний акселератор, потому можно попробовать начать свой бизнес внутри банка. А мы вам в этом поможем. На самом деле, давайте подумаем. Я двумя руками «за». Если это может быть прибыльно, мы с удовольствием этим позанимаемся», — сказал Греф.

Согласно стратегии Сбербанка, к 2020 году он должен превратиться в полноценную технологическую компанию.