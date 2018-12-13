Сбербанк запустил в 42 городах России проект по использованию нового приложения для мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона «Плати-QR». «Задача проекта — обеспечение удобной для использования новой технологии оплаты с помощью QR-кодов для клиентов-физлиц и дешевого инструмента приема оплаты для малого бизнеса», — отмечается в сообщении кредитной организации.

В банке подчеркивают, что с QR-кода информация считывается мгновенно, а ошибка при вводе данных полностью исключена. Для оплаты достаточно будет открыть приложение и считать индивидуальный QR-код продавца со специального стикера (продавцу имеет смысл разместить стикер приложения на видном для клиентов месте). Оплата производится с банковской карты, которую пользователь привязал в приложении, там же можно добавить несколько банковских карт любых банков.

«Использование приложения упростит процесс покупок для владельцев банковских карт и позволит малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, не использующим торговый эквайринг, увеличить клиентопоток без дополнительных затрат на установку оборудования», — отмечается в релизе «Сбера».

Бесконтактная оплата со смартфона доступна без NFC, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, а для малого бизнеса «Плати-QR» — это возможность принимать оплату картой без установки платежного терминала, заключают в Сбербанке.

Там заверяют, что сервис отвечает всем стандартным требованиям безопасности: все данные хранятся не на смартфоне, а на защищенном сервере. Идентификация пользователя происходит по отпечатку пальца, биометрике лица или коду.



Города, в которых действует новый сервис, в релизе Сбербанка не перечисляются.