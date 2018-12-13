Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года. Об этом в ходе прямой линии с сотрудниками заявил президент Сбербанка Герман Греф.

«Мы в прошлом году индексировали заработную плату, как и в позапрошлом году, несколько выше инфляции. Мы ожидали инфляцию в прошлом году в районе 4%, индексация составила 5%, а инфляция была ниже 3%, поэтому мы не попали в инфляцию, но попали, надеюсь, в ожидания наших сотрудников. И мы долго обсуждали индексацию в следующем году, в этом инфляция будет в районе 4%, и мы заложили индексацию окладов с 1 июля на 4%», — отметил топ-менеджер.

Он уточнил, что повышение зарплат коснется большинства сотрудников Сбербанка. Кроме того, в этом году команда кредитной организации может ожидать повышенной премии.

«В этом году мы планируем повышенный коэффициент премии — 1,85, что примерно соответствует темпам роста нашей прибыли. Надеюсь, что к Новому году все наши коллеги смогут порадовать семьи», — сообщил Греф.

Сотрудники Сбербанка также обратились к главе организации с вопросом, возможны ли сокращение рабочей недели до четырех дней, а также перевод большего числа людей на удаленную работу. Греф, однако, усомнился, что госбанк сможет внедрить это на всех уровнях работы.

