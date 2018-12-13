Сбербанк завершил пилотную стадию и начинает сбор биометрических данных для Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) по проекту Банка России, сообщили в пресс-службе финучреждения.



До конца года 20% офисов банка смогут собирать биометрические данные клиентов для передачи в ЕБС.

«Сбербанк поддержал инициативу Центрального банка России по удаленной идентификации клиентов и запускает сбор биометрических данных для «Ключ Ростелеком» — Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В рамках данной инициативы Сбербанк является агентом Единой биометрической системы. До конца года доля офисов банка, принимающих биометрические данные для передачи в ЕБС ЕСИА, составит не менее 20% — присоединение офисов происходит постепенно с целью сохранения стабильности функционала», — отмечается в релизе.

После сдачи биометрических данных любой гражданин может пользоваться услугами банков и госучреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать биометрические параметры — шаблоны лица и голоса — в уполномоченном банке, напомнили в Сбербанке.

Разработку платформы удаленной биометрической идентификации вели ЦБ и участники ассоциации «Финтех». Технологическую реализацию проекта взял на себя «Ростелеком», который должен был обеспечить ее интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). ЕСИА уже содержит персональные данные большинства россиян, так или иначе пользующихся государственными услугами. Теперь доступ к ней получат и банки, однако оказывать госуслуги они пока не смогут в силу несоответствия требованиям информационной защиты ФСБ и ФСТЭК.

К 2021-му, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать на ее базе не только финансовые, но и государственные услуги.

