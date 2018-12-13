Сбербанк с начала декабря успел зарегистрировать 17 доменов, больше половины которых содержат сочетание sber в названии, свидетельствуют данные сервиса StatOnline. Через свою дочернюю структуру BI.Zone он также перекупает виртуальные адреса у других владельцев и, в частности, приобрел звучное доменное имя sber.ru. Об этом порталу Банки.ру сообщил доменный инвестор Павел Гросс.

Такая активность может быть связана с желанием банка отстроить собственную экосистему. Во вторник, 11 декабря, глава Сбербанка Герман Греф не исключил, что из названия кредитной организации может исчезнуть слово «банк». В пресс-службе госбанка не стали комментировать, планируется ли ребрендинг, а также «переезд» на адрес sber.ru.

Источник в Сбербанке утверждает, что ребрендинг пока не рассматривается. «Речь идет о разработке брендинга для экосистемы, в которую уже входят десятки компаний, оказывающих нефинансовые услуги», — пояснил собеседник Банки.ру.

Домен sber.ru был зарегистрирован в 2000 году, но этим летом он сменил владельца. Поиск по сервисам отслеживания виртуальных адресов показал, что сейчас домен принадлежит BIZONE LLC. Это официальное английское название «дочки» Сбербанка — ООО «Бизон», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». На рынке компания продвигает себя под брендом BI.Zone.

«Я знаю владельца домена, знаю, что он писал письмо Грефу о том, что он не хочет продавать. В любом случае они договорились. Думаю, что где-то 30—40 миллионов рублей заплатили», — утверждает Гросс.

«Такой оценке можно верить. Сделки в отношении доменных имен бывают весьма крупные, и на российском рынке есть примеры», — соглашается гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

По словам Гросса, BI.Zone ведет переговоры и с другими владельцами доменов. Один из них — be.ru, который фонетически повторяет название маркетплейса Сбербанка и «Яндекса» «Беру». Сам проект функционирует на сайте beru.ru.

«Скорее всего, люди путают и набирают be.ru, а не beru.ru. Плюс они хотели себя обезопасить в плане маркетинга, чтобы никто этот домен не перехватил», — объясняет Гросс. Цена будущей сделки может превысить 60 млн рублей.

По данным сервиса Who Is, домен be.ru зарегистрирован в июле 1998 года, он принадлежит физлицу. В России только 1,2%, или 76 тыс., доменов охраняются как товарные знаки, подсчитала ранее компания «Онлайн Патент». Согласно исследованию, 84% виртуальных адресов в зонах .ru и .рф принадлежат физическим лицам. Многие из них называют себя киберсквоттерами: это те, кто осознанно регистрирует доменное имя, созвучное с каким-либо брендом, с целью перепродажи.

Владелец товарного знака может отсудить права на домен, но для судебного разбирательства нужны основания. «Например, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение. В данном случае, возможно, не было оснований, чтобы судиться. Плюс спор бы вышел громкий, а это удар по репутации», — отмечает Акиншина. Поэтому покупка доменов может быть простым и эффективным решением.

Сбербанк озвучил планы по созданию собственной экосистемы в конце 2017 года. Согласно его стратегии, госбанк должен превратиться в универсальную технологическую компанию к 2020 году. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны.

В мае 2017 года Сбербанк приобрел 80% медицинского онлайн-сервиса DocDoc. В апреле 2018-го госбанк закрыл сделку с «Яндексом» по созданию совместного маркетплейса «Беру», который позволяет приобретать товары в Сети. А в сентябре кредитная организация перевела в индустриальный режим свой проект «СберМобайл». Это виртуальный оператор мобильной связи на базе Tele2.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru

