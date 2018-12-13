Компания Samsung Electronics и Национальная система платежных карт (оператор платежной системы «Мир» ) расширили сотрудничество, сделав мобильный платежный сервис Samsung Pay доступным для держателей карт «Мир» Альфа-Банка, Почта Банка, Московского Индустриального Банка, Московского Кредитного Банка и Алмазэргиэнбанка. Об этом сообщили в НСПК, уточнив, что до конца декабря такую возможность планирует предоставить своим клиентам и Газпромбанк.

Samsung Pay для карт «Мир» доступен пользователям всех совместимых с сервисом смартфонов Samsung Galaxy.

«Сегодня расплатиться при помощи Samsung Pay можно буквально везде, где есть возможность оплаты картами. Благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission — «магнитная безопасная передача») сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают бесконтактные платежи», — подчеркивают в НСПК.

Там также обращают внимание на безопасность платежей через Samsung Pay. В приложении реализована трехуровневая защита: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung Knox, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.

В НСПК напоминают, что о технологической возможности подключения национальных платежных карт к Samsung Pay было объявлено в декабре 2017 года. Первыми к проекту присоединились Россельхозбанк, банки «Открытие», «Центр-инвест» и Челиндбанк.



«Мы видим, что сервис Samsung Pay набирает популярность у держателей карт «Мир»: в третьем квартале текущего года количество платежей, которые они совершили через этот сервис с момента его запуска, увеличилось в 2,5 раза. Чаще всего по «Миру» с помощью Samsung Pay расплачивались в супермаркетах (58% всех операций), кафе и ресторанах (10%), магазинах одежды (2,4%)», — рассказал генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев.

