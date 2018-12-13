Банк «Российский Капитал» с 13 декабря переименован в «Банк ДОМ.РФ», говорится на сайте финучреждения.

«АКБ «Российский Капитал» (АО) изменил фирменное наименование на АО «Банк ДОМ.РФ». 13 декабря 2018 года зарегистрирована новая редакция устава банка, содержащая новое наименование. Также меняется логотип и фирменный стиль банка. В новом логотипе и фирменном стиле заложена визуальная связь с «ДОМ.РФ» — единственным акционером банка. Переименование состоялось в соответствии с решениями, принятыми ранее после передачи 100% акций банка в «ДОМ.РФ», — отмечается в сообщении.

На базе «Банка ДОМ.РФ» создается универсальный ипотечно-строительный банк, который сосредоточится на разработке единой экосистемы жилищной сферы: от кредитования граждан до развития банковского сопровождения и проектного финансирования застройщиков.