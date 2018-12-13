По прогнозам PwC, к 2030 году блокчейн-проекты будут ежегодно приносить бизнесу около 3 трлн долларов.
Российский филиал международной блокчейн-компании Bitfury Group и сеть аудиторско-консалинговых фирм PwC объявили о сотрудничестве, направленном на создание акселератора блокчейн-проектов для корпоративный сектор.
По словам главы Bitfury в России Дмитрия Уфаева, партнерство доказывает, что технология будет развиваться и масштабные блокчейн-решения будут внедрены в разные сегменты экономики и бизнеса, сообщает Anycoin.
В PwC в свою очередь уточнили, что технология блокчейн позволит создавать сервисы для внутрикорпоративного использования путем расширения функционала текущих продуктов. И принципиально новые бизнес-модели для массового сегмента.
Оценить:
Нет комментариев