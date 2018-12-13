Российский филиал международной блокчейн-компании Bitfury Group и сеть аудиторско-консалинговых фирм PwC объявили о сотрудничестве, направленном на создание акселератора блокчейн-проектов для корпоративный сектор.

По словам главы Bitfury в России Дмитрия Уфаева, партнерство доказывает, что технология будет развиваться и масштабные блокчейн-решения будут внедрены в разные сегменты экономики и бизнеса, сообщает Anycoin .

В PwC в свою очередь уточнили, что технология блокчейн позволит создавать сервисы для внутрикорпоративного использования путем расширения функционала текущих продуктов. И принципиально новые бизнес-модели для массового сегмента.