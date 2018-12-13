РФ и Сирия в рамках заседания межправительственной комиссии в Дамаске обсуждают вопрос перехода на взаиморасчеты в нацвалютах стран, заявили РИА Новости главы технических комитетов делегаций стран на 11-м заседании МПК РФ.

«Проблемы есть. Торговля несбалансированна. По итогам девяти месяцев она превысила 300 миллионов долларов, из них 296 миллионов, если не ошибаюсь, – это экспорт РФ. Естественно, возникают вопросы, где взять рубли для того, чтобы рассчитываться. Идеальная схема предусматривает сбалансированность торговли и наличие соответствующей денежной массы. На эту тему тоже будут вестись разговоры», — прокомментировал директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития Российской Федерации Евгений Попов.

По его словам, сейчас стороны рассчитываются в основном в рублях, так как и Сирия, и Россия находятся под действием принятых третьими странами односторонних санкций. «Что касается РФ, то никаких барьеров для ведения расчетов по торговым сделкам нет. Участники внешнеэкономической деятельности сами решают, какую валюту для расчетов использовать», — сказал Попов.

«Это одна из тем, которую предложила сирийская сторона», — ответила РИА Новости замглавы управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Сурайя Идлиби на вопрос, обсуждалась ли тема перехода на взаиморасчеты в рублях.

Она также сообщила, что главы делегаций, как ожидается, могут обсудить тему способа обхода санкций. «Что касается экономического аспекта, то мы намерены включить пункты, которые помогут обеим сторонам преодолеть эти санкции, даже если это потребует значительных усилий», — заявила Идлиби.