Для клиентов Росбанка стали доступны новые типы Р2Р-переводов (с карты на карту), сообщили в четверг в кредитной организации.

Так, в интернет-банке и мобильном приложении «Росбанк Онлайн», а также в банкоматах Росбанка появилась возможность осуществлять переводы:

с карт Visa/Mastercard/«Мир» Росбанка на карты «Мир» сторонних банков;

с карт «Мир» сторонних банков на карты Visa/Mastercard/«Мир» Росбанка;

с карт «Мир» сторонних банков на карты Visa/Mastercard/«Мир» сторонних банков.

Для проведения операции потребуется указать реквизиты карты отправителя (номер карты, срок действия и CVV-код), сумму перевода и номер карты, на которую будет совершен перевод. Перевод должен быть подтвержден СМС-кодом, кредитная карта Росбанка не может выступать картой списания.

При перечислении денежных средств на банковские карты Росбанка комиссия не взимается.

При перечислении денежных средств с банковских карт Росбанка на карты других банков, а также между банковскими картами других банков комиссия составит 1,5% (минимум 30 рублей).

Максимальная сумма одного перевода с банковской карты Росбанка, а также с карт других банков составляет 100 тыс. рублей, а максимальная сумма переводов в месяц — 600 тыс. рублей.

Сторонние банки-эмитенты могут устанавливать дополнительные условия и ограничения для проведения переводов с карты на карту, обращают внимание в Росбанке.

Операции осуществляются только между картами банков, зарегистрированных в РФ, в том числе дочерними банками иностранных кредитных организаций, и только в рублях РФ.



Срок зачисления денежных средств зависит от банка, выпустившего карту получателя, и может составить от 30 секунд до нескольких дней. На карты Росбанка деньги зачисляются в онлайн-режиме.

