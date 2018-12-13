Средний чек за один поход в магазин в ноябре 2018 года вырос на 4,6% по сравнению с октябрем и составил 528 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе исследовательского холдинга «Ромир».

За год средний чек сократился на 2,8%, опустившись с показателя в 543 рублей.

Средний ноябрьский чек в Москве вырос до 713 рублей, прибавив тем самым 2,6% относительно октября. В годовом выражении рост составил 1,3%. В Санкт-Петербурге средний чек за месяц вырос на 4,4%, достигнув отметки в 671 рубль. В годовом выражении чек снизился на 3,9%.

Сильнее всего чек вырос у жителей Приволжского округа — на 7,1% и Сибири — на 7,8%.