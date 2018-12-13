В 2018 году криптовалютные инвесторы заняли третье место в рейтинге «Worst Password Offenders» компании-разработчика диспетчера паролей и защищенного криптокошелька Dashlane, куда входят те пользователи и организации, которые допускают больше всего нарушений при работе с паролями.

В третьей версии ежегодного рейтинга в топ-3 также вошел Пентагон (ведомство расположилось на 2-й строчке), а в топ-10 – Google, сообщает Anycoin .

Согласно Dashlane, в настоящее время количество паролей, которыми должен управлять средний интернет-пользователь, находится на уровне 200. По прогнозам компании, к 2023 году эта цифра увеличится до 400.

Для усиления защиты аккаунтов Dashlane рекомендует использовать сложные пароли, разные для каждого аккаунта.