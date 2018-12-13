Райффайзенбанк запускает опцию бесконтактных платежей по карте «Мир» в своей сети платежных терминалов. Держатели карт «Мир» смогут расплачиваться в одно касание более чем в 20,3 тыс. POS-терминалов банка в 494 населенных пунктах России, сообщили в Национальной системе платежных карт, которая выступает оператором платежной системы «Мир».

«Доля карт «Мир» в оборотах нашего эквайринга растет стремительными темпами — с 3% в начале года до 15% на текущий момент, и мы ожидаем, что такой тренд продолжится», — отметил, комментируя новацию, руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин.

«Большинство карт «Мир», которые сегодня выпускаются, поддерживают технологию бесконтактной оплаты, и число операций по ним постоянно растет. Если в первом квартале 2018 года количество «бесконтактных» межбанковских операций составляло 7,4 миллиона, то за третий квартал текущего года этот показатель увеличился в 4,7 раза и превысил 35 миллионов. Уверены, что в ближайшее время благодаря поддержке наших партнеров сеть приема бесконтактных карт «Мир» будет раскрыта полностью», — сказал коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.

Райффайзенбанк завершил обновление программного обеспечения большей части своей терминальной сети. Торговым предприятиям — клиентам по торговому эквайрингу банка новая опция приема бесконтактной оплаты картами «Мир» в POS-терминале станет доступна автоматически.



Райффайзенбанк предлагает эквайринг для всех сегментов бизнеса и входит в пятерку крупнейших банков России по объему эквайрингового оборота, числу трансакций и количеству POS-терминалов, подчеркивается в релизе.

