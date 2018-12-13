Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на проблему незащищенности трудовых прав тех, кто в силу цифровизации экономики работает удаленно в Интернете или неполную рабочую неделю. Выступая на всероссийском открытом уроке «Направления прорыва», он призвал урегулировать эту ситуацию.

«Все это приводит к изменениям условий жизни людей, — сказал Путин. — Все больше и больше людей начинают работать неполную рабочую неделю и в удаленном доступе, просто в Интернете работают. Нужно же обеспечить их права, это до сих пор практически никак не отрегулировано в трудовом законодательстве».

Президент подчеркнул, что с внедрением цифровых технологий и впредь будут высвобождаться значительные трудовые ресурсы. «Куда их деть-то? Это могут быть сотни тысяч, это могут быть миллионы людей, которые прекращают работу на традиционных рабочих местах. Значит нужно заранее подумать, как обеспечить их права, нужно заранее подумать, куда государство направит этих людей, где они будут работать», — отметил глава государства, призвав проработать вопросы переобучения и переподготовки.