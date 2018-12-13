Президент России Владимир Путин призвал молодежь идти в бизнес не для того, чтобы «заколачивать бабки», а чтобы оставить после себя значимый результат.

«Только если ты создаешь продукт, результат, который остается навсегда или надолго, это делает тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять, что ты потратил жизнь не напрасно, а не просто, извините за моветон, бабки заколачивал, неизвестно, куда их деть потом», — заявил он во время всероссийского открытого урока на площадке форума «Проектория».

По словам главы государства, стереотип о бизнесе как о жульничестве важно заменить другим отношением к предпринимательству.

«Люди 10—20 лет назад считали, что бизнес — это жульничество, которое основано на обмане других людей с целью получения неправедной, незаконной прибыли для обогащения единиц за счет миллионов. Вот что было в представлении советского народа и в первые годы существования Российской Федерации у большинства граждан. <…> Конечно, очень важно, чтобы этот штамп, вредный, безусловно, для сегодняшнего дня и для будущего страны, не просто трансформировался, а был заменен совершенно другими понятиями и другим смыслом предпринимательской деятельности», — сказал он.