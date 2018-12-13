Прибыль Сбербанка по итогам 2018 года с большой долей вероятности окажется более 800 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

«90% нашей прибыли уже сложилось... Очевидно, что прибыль будет более 800 миллиардов в этом году, но сколько — пока сложно сказать», — отметил он.

Согласно отчетности банка по РСБУ, чистая прибыль за 11 месяцев увеличилась на 21,6% год к году — до 759 млрд рублей.