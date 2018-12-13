Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал ЕС ввести против России «Азовский пакет санкций» из-за инцидента в Черном море с кораблями украинских ВМС. Это следует из отчета пресс-службы Порошенко о встрече с Меркель.

«Глава государства призвал страны ЕС также должным образом отреагировать на акт российской агрессии в акватории Азовского моря и Керченского пролива и целенаправленное препятствование свободе судоходства путем введения так называемого Азовского пакета санкций», — говорится в сообщении.

25 ноября погранслужба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Суда не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

В ходе инцидента российским пограничникам пришлось открыть огонь по украинским судам и взять их штурмом. Три украинских моряка получили ранения. Суда-нарушители вместе с экипажами были задержаны ФСБ России. Позже суды Крыма арестовали всех 24 украинских моряков, причастных к инциденту. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»).

Пока санкции против России в связи с данным инцидентом ввела только Литва. Как ранее заявлял глава литовского МИДа Линас Линкявичюс, Вильнюс ввел санкции против 20 военных из-за инцидента в Черном море, передавала «Европейская правда».