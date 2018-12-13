Петербургские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность. Детали дела приводятся в сообщении Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены девять участников организованной группы, в числе которых оказалась и женщина, жительница Армавира Краснодарского края. Возраст задержанных составляет от 25 до 43 лет. По версии правоохранителей, фигуранты проводили нелегальные банковские операции. Отмечается, что больше половины задержанных — предприниматели.

Их офисы базировались на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Фигуранты зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. «В результате злоумышленники получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Такие операции проводились без лицензии, — говорится в релизе петербургского главка МВД. — Кроме того, используя в качестве клиентов юридических лиц, фигуранты под видом мнимых сделок размещали на расчетных счетах денежные средства и осуществляли операции по незаконному обналичиванию этих денежных средств за вознаграждение».

В период с января по октябрь текущего года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 млрд рублей. Их противоправный доход составил около 35 млн рублей.

По данным полиции, в организованной группе были четко распределены роли: организаторов, посредников, водителей, охранников-инкассаторов.

По итогам обысков, проведенных в Санкт-Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области и Армавире, обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Пятеро подозреваемых задержаны в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

