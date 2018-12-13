Сделка ОПЕК+ обеспечит стабильность долгосрочного развития экономики РФ, снизит волатильность ее финансового рынка, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Я оцениваю заключенную сделку очень положительно, в первую очередь с точки зрения того, что она обеспечивает стабильность долгосрочного развития. Стабильность по всем направлениям: снижает волатильность внутреннего финансового рынка из-за более стабильной динамики цен в долгосрочной перспективе. Стабильные показатели влияния на экономику — это вопрос инвестиционной активности в отрасли, это вопрос добычи, именно устойчивой в долгосрочном периоде времени», — сказал Орешкин журналистам.

«Поэтому здесь без этой сделки волатильность и риски по всем показателям были бы гораздо выше, чем с ней. Поэтому с точки зрения устойчивости развития это очень важный элемент, который обеспечивает, создает фундамент для того, чтобы вся экономика в целом развивалась более успешно и более позитивно», — добавил министр.

Также, по его словам, соглашение позволит повысить инвестактивность в нефтяной отрасли РФ, а условия для инвестиций — сделать стабильнее. «Сделка — для инвестиций, она позволяет их делать более стабильными, то есть компании получают предсказуемость своего денежного потока, они понимают, что есть определенная устойчивость, долгосрочная устойчивость. Если были бы сильные краткосрочные колебания, они, конечно же, били бы и по уверенности с точки зрения принятия решений инвестиционных», — отметил Орешкин.